ExpressPrint

Интересует стоимость на наращивание друзей, не просто а целевая аудитория. Вопрос срочный, само наращивание..там будет семинар, поэтому работа актуально если срочно. Сайт http://nail.od.ua/
Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
Закрыт
9 лет назад
Интересует стоимость на наращивание друзей, не просто а целевая аудитория. Вопрос срочный, само наращивание..там будет семинар, поэтому работа актуально если срочно. Сайт http://nail.od.ua/
Есть дизайн Нужно довольно быстро сверстать HTML письмо Требования, что бы при отправке на почту приходило письмо со всеми стилями и картинками. Дизайн высылаю исполнителю.