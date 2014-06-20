ExpressPrint

Юлия ExpressPrint

 
38 летУкраина/Одесса
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Привлечение людей в группу

    Интересует стоимость на наращивание друзей, не просто а целевая аудитория. Вопрос срочный, само наращивание..там будет семинар, поэтому работа актуально если срочно. Сайт http://nail.od.ua/

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать HTML-письмо

    $18

    Есть дизайн Нужно довольно быстро сверстать HTML письмо Требования, что бы при отправке на почту приходило письмо со всеми стилями и картинками. Дизайн высылаю исполнителю.

    HTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад