Копирайтер. Контент-менеджер.

Пишу тексты. Профессионал, филолог. Работаю быстро, качественно, уникально. Проверка по любым программам 98-100%. Без воды, глупостей и спама. Сделаю Ваш сайт более привлекательным за счет правдивой информации. А это новые покупатели Вашего продукта и рост продаж. Темы могут быть любыми: Создаю текстовый контент для разных ресурсов: блогов, пабликов, групп, лендингов, . Делаю прототипы лендингов. Прошла обучение на курсах. Сео тексты пишу, но только, если заказчик понимает современный подход к использованию ключей.

Моя любимая тема - продающие тексты для бизнеса + лендинги.

Верстаю и администрирую сайты, интернет-магазины, наполняю контентом страницы.

До портфолио на этом ресурсе руки не доходят в силу занятости. Отзывы не коллекционирую. Мой сайт пока полностью не готов. Примеры работ можно посмотреть здесь http://molga.mywebcommunity.org/category/portfolio/

Дополнительные навыки. Занимаюсь фотографией и ретушью фото более 10 лет. Прошла курсы Андрея Журавлева, одного из гуру Фотошопа в России. Найду, обработаю, уникализирую, оформлю фото к тексту.

Контакты: скайп: extrema5

ВКонтакте: https://vk.com/olga_melih

Почта: [email protected]