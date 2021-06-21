Extrema

Ольга Extrema

 
44 года
11 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтер. Контент-менеджер.

Пишу тексты. Профессионал, филолог. Работаю быстро, качественно, уникально.  Проверка по любым программам 98-100%. Без воды, глупостей и спама. Сделаю Ваш сайт более привлекательным за счет  правдивой информации. А это новые  покупатели Вашего продукта и рост продаж. Темы могут быть любыми: Создаю текстовый контент для разных ресурсов: блогов, пабликов, групп, лендингов, . Делаю прототипы лендингов. Прошла обучение на курсах.  Сео тексты пишу, но только, если заказчик понимает современный подход к использованию ключей. 

Моя любимая тема - продающие тексты для бизнеса + лендинги.

Верстаю и администрирую сайты, интернет-магазины, наполняю контентом страницы.

До портфолио на этом ресурсе руки не доходят в силу занятости. Отзывы не коллекционирую. Мой сайт пока полностью не готов. Примеры работ можно посмотреть здесь http://molga.mywebcommunity.org/category/portfolio/

Дополнительные навыки. Занимаюсь фотографией и ретушью фото более 10 лет. Прошла курсы Андрея Журавлева, одного из гуру Фотошопа в России. Найду, обработаю, уникализирую, оформлю фото к тексту.

Контакты:  скайп: extrema5

                  ВКонтакте:  https://vk.com/olga_melih

                  Почта: [email protected]

Портфолио

Продающие тексты
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