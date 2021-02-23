Тема курсовой: [u] Инновационные подходы в охлаждении дата-центров в условиях холодного климата.[/u] Сдача до 1 марта Могу выслать пример работы по смежной теме и методички. Рассмотрю любые предложения!
Хотим представить новый сервис для поиска виртуальных серверов FindVPS.
Сейчас в каталоге более 220 хостеров и 2600 тарифов. Доступно отображение цены
в различных валютах: рублях, долларах, евро, гривнах и т.д. Если слева от цены
отображается значок ≈ основная валюта хостинг-провайдера отличается от
выбранной на сайте и при наведении курсором на данный блок можно увидеть
основную валюту компании и стоимость на данном тарифном плане.
На данный момент Вы можете осуществлять поиск по следующим параметрам:
· количество ядер процессора;
· частота процессора;
· объем оперативной памяти;
· объем и тип (HDD, SSD, Hybrid, NVMe) дискового пространства;
· скорость сети;
· операционная система;
· тип виртуализации;
· локация ДЦ;
· способ оплаты.
Уже сейчас каждый хостинг-провайдер может создать аккаунт на сайте и подтвердить права представителя компании. Если ваша компания уже есть в
каталоге, зарегистрируйтесь и напишите на почту [email protected] - мы прикрепим ее к вашей учетной записи. В личном кабинете вы можете создавать, удалять и изменять любые
параметры тарифов в любое удобное время без ограничений.
Будем рады услышать отзывы и комментарии по поводу сервиса поиска.
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт3 года назад