FindVPS - сервис поиска виртуальных серверов

Хотим представить новый сервис для поиска виртуальных серверов FindVPS.

Сейчас в каталоге более 220 хостеров и 2600 тарифов. Доступно отображение цены

в различных валютах: рублях, долларах, евро, гривнах и т.д. Если слева от цены

отображается значок ≈ основная валюта хостинг-провайдера отличается от

выбранной на сайте и при наведении курсором на данный блок можно увидеть

основную валюту компании и стоимость на данном тарифном плане.

На данный момент Вы можете осуществлять поиск по следующим параметрам:

· количество ядер процессора;

· частота процессора;

· объем оперативной памяти;

· объем и тип (HDD, SSD, Hybrid, NVMe) дискового пространства;

· скорость сети;

· операционная система;

· тип виртуализации;

· локация ДЦ;

· способ оплаты.

Уже сейчас каждый хостинг-провайдер может создать аккаунт на сайте и подтвердить права представителя компании. Если ваша компания уже есть в

каталоге, зарегистрируйтесь и напишите на почту [email protected] - мы прикрепим ее к вашей учетной записи. В личном кабинете вы можете создавать, удалять и изменять любые

параметры тарифов в любое удобное время без ограничений.

Будем рады услышать отзывы и комментарии по поводу сервиса поиска.