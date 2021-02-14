Курсовая работа

Тема: Порівняння особливостей функціонування «правих» політичних партій у світі» Методические рекомендации присутствуют.Объём работы~35 страниц
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Тема курсовой:
Инновационные подходы в охлаждении дата-центров в условиях холодного климата.
Сдача до 1 марта
Могу выслать пример работы по смежной теме и методички.
Рассмотрю любые предложения!
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