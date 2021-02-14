Курсовая работа

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки714 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема курсовой:

Инновационные подходы в охлаждении дата-центров в условиях холодного климата.

Сдача до 1 марта 

Могу выслать пример работы по смежной теме и методички.

Рассмотрю любые предложения!

3 года назад
FIndVPS
Артем 
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад