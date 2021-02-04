Курсовая по бухгалтерскому учету с практическим заданием

$95
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка365 просмотров
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Добрый день. Необходимо выполнить курсовую работу по бухгалтерскому учету с практической частью. Стоимость работы 7000 рублей за все. Оплата на карту Сбербанка либо другого банка по итогам проверки на правильность расчетов в институте.

3 года назад
scheprlingira
Ирина 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад