Тема: Порівняння особливостей функціонування «правих» політичних партій у світі» Методические рекомендации присутствуют.Объём работы~35 страниц
Переписать текст по истории своими словами
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Доброго времени суток!
Мне нужна помощь в том, чтобы переписать своими словами 10 страниц текста (2282 слова, 18606 символов) по истории (довольно непростого, на мой взгляд). Нужно повысить оригинальность на сайте antiplagiat.ru с 7% до 70%+. Желательно, чем раньше, тем лучше.
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