Переписать текст по истории своими словами

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок469 просмотров
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Доброго времени суток!

Мне нужна помощь в том, чтобы переписать своими словами 10 страниц текста (2282 слова, 18606 символов) по истории (довольно непростого, на мой взгляд). Нужно повысить оригинальность на сайте antiplagiat.ru с 7% до 70%+. Желательно, чем раньше, тем лучше.

3 года назад
guest_16129080781879
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ArinVPo
Арина 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
6 часов назад
3 года назад
$12
1 день
Арина очень помогла при выполнении работы! Большое спасибо
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