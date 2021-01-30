Тема: Порівняння особливостей функціонування «правих» політичних партій у світі» Методические рекомендации присутствуют.Объём работы~35 страниц
Составить документы по реставрации и сохранению ОКН
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(Акт технического состояния ОКН, историческая справка, предмет охраны ОКН, ситуационная схема и транспортная схема)
Разработать документы об объекте культурного наследия по его реставрации и сохранению для диплома. Файлы:
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