Составить документы по реставрации и сохранению ОКН

Нужно исправить синопсис ВКР после правок научного руководителя: работа выглядит как черновик будущей магистерской, что неправильно. Есть проблемы с общей логикой изложения, нужна серьезная редакция текста. Вместе с тем, работа хоть и требует серьезной доработки ...