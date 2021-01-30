Составить документы по реставрации и сохранению ОКН

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки311 просмотров
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(Акт технического состояния ОКН, историческая справка, предмет охраны ОКН, ситуационная схема и транспортная схема)

Разработать документы об объекте культурного наследия по его реставрации и сохранению для диплома. Файлы:

https://yadi.sk/d/91q48eI45nkOnQ?w=1

3 года назад
guest_16127345510439
3 года в сервисе
Был
3 года назад