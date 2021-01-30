Отчет о педагогической практике в следственном отделе

Здравствуйте. Необходимо написать отчет о педагогической практике в организации "Следственный отдел по городу Троицк Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области". Сроки практики с 12 января по 8 февраля 2021 года. Документы к отчету также необходимо все заполнить. Стоимость работы 4000 рублей. Оплата по итогам проверки в универе на карту либо электронный кошелек. Жду Ваших предложений.