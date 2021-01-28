Нужно сделать расчёт круга синусоидальной тока

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Два скриншота это задание, а файл пример, нужно буквально первый пару пунктов.

3 года назад
guest_16118387317022
3 года в сервисе
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3 года назад
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