Рерайтинг реферата по ФИЛОСОФИИ

Тема: Экономический анализ организации на примере организации. Организацию выбираем сами, основное условие - она должна существовать. Самое простое - это взять организацию с сайта list-org.com так как там почти все данные есть. Итоговый документ должен быть ...
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Приветствую. Есть готовый реферат по Философии, тема "философия древней Индии". Файл прикрепил. Уникальность почти нулевая. Необходимо добиться оригинальности в пределах 90% в следующих пунктах: оглавления (переписать оригинально названия всех глав и абзацев), введения и заключения (полностью) + первые абзацы в основной части каждого параграфа . В сумме выходит примерно 5500 символов.
Так же нельзя сжимать кол-во текста. Символов должно остаться примерно столько же , сколько и было. Необходимо отсутствие стилистических, грамматических и пунктуационных ошибок.
Предлагаю цену в 50 рублей за 1000 символов, но так же выслушаю и ваши предложения.
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