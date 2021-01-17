Рерайтинг реферата по ФИЛОСОФИИ

Приветствую. Есть готовый реферат по Философии, тема "философия древней Индии". Файл прикрепил. Уникальность почти нулевая. Необходимо добиться оригинальности в пределах 90% в следующих пунктах: оглавления (переписать оригинально названия всех глав и абзацев), введения и заключения (полностью) + первые абзацы в основной части каждого параграфа . В сумме выходит примерно 5500 символов.

Так же нельзя сжимать кол-во текста. Символов должно остаться примерно столько же , сколько и было. Необходимо отсутствие стилистических, грамматических и пунктуационных ошибок.

Предлагаю цену в 50 рублей за 1000 символов, но так же выслушаю и ваши предложения.