Политическая психология

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Зробити аналіз партії Удар.

Робимо аналіз її реклами, представлення, підходу до агітування ( політико-психологічний аналіз віборів 2020 року)

1. Назва

2. Короткий аналіз програми партії

3. Рекламна та медійна активність партії

4. Основні послання цієї партії і їх психологічна характеристика ( наскільки гасло вдало діє на виборців) 

5. Основна аудиторія партії

6. Список джерел.

3 года назад
SeoClerk
Антон 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
MariaV
Мария 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад
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