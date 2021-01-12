Выполнить кейс задание для магистратуры

$15
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки352 просмотра
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Необходимо выполнить кейс-задание для оценки практических навыков к теме:  «Проблемы научного метода». Все пояснения и пример выполнения находятся в файле. Проверка на антиплагиат не требуется.

3 года назад
Amir_978
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад