Выполнить кейс задание для магистратуры

Необходимо разработать образовательный курс по Vue.js или React, которые включали бы в себя: 1. Теоретический материал каждой темы 2. Практические занятия каждой теме 3. Домашнее задание по каждой теме 4. Курсовая работа по всему курсу В учебном курсе должно быть от ...