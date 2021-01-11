Нужно написать курсовую работу Нужно до вечера 12 января

$45
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки447 просмотров
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Нужно написать курсовую работу по программированию примерно на 20 листов, на украинском языке. Вот тема: Проектування та реалізація прикладної програми з графічним інтерфейсом “Успішність студентів”.

Нужна теоретическая часть и практичесткая, то есть сама программа на C#.

3 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад