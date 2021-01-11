Нужно написать курсовую работу Нужно до вечера 12 января

Нужно написать курсовую работу по программированию примерно на 20 листов, на украинском языке. Вот тема: Проектування та реалізація прикладної програми з графічним інтерфейсом “Успішність студентів”.

Нужна теоретическая часть и практичесткая, то есть сама программа на C#.