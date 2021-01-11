Разработать курс по Vue.js или React нужен программист

Необходимо разработать образовательный курс по Vue.js или React, которые включали бы в себя:

1. Теоретический материал каждой темы

2. Практические занятия каждой теме

3. Домашнее задание по каждой теме

4. Курсовая работа по всему курсу

В учебном курсе должно быть от 15 до 25 уроков