Нужно написать курсовую работу по программированию примерно на 20 листов, на украинском языке. Вот тема: Проектування та реалізація прикладної програми з графічним інтерфейсом “Успішність студентів”. Нужна теоретическая часть и практичесткая, то есть сама программа на C#.
Разработать курс по Vue.js или React нужен программист
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Необходимо разработать образовательный курс по Vue.js или React, которые включали бы в себя:
1. Теоретический материал каждой темы
2. Практические занятия каждой теме
3. Домашнее задание по каждой теме
4. Курсовая работа по всему курсу
В учебном курсе должно быть от 15 до 25 уроков
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