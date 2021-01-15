Составить ландшафтную карту

Тема: Экономический анализ организации на примере организации. Организацию выбираем сами, основное условие - она должна существовать. Самое простое - это взять организацию с сайта list-org.com так как там почти все данные есть. Итоговый документ должен быть ...
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Отцифровать 1/4 часть карты в мапинфо или QGIS. Помогите пожалуйста с зачетом.
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