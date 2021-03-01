Курсовая работа по дисциплине "Экономика организации"

Тема: Экономический анализ организации на примере организации.

Организацию выбираем сами, основное условие - она должна существовать. Самое простое - это взять организацию с сайта list-org.com так как там почти все данные есть.

Итоговый документ должен быть выполнен с пояснениями к ключевым моментам в тексте, которые должны быть выделены либо шрифтом, либо цветом. Это необходимо для подготовки к защите и общего понимания этой работы.

Работу желательно выполнить простой и доступной для понимания тупенькими заочниками.

Советы для более качественной защиты - приветствуются. Работа разовая, но обучение только начинается, поэтому очень возможно продолжение сотрудничества. Более того, очень возможно что в рамках этого заказа будет заказано еще 2 работы с такой же темой.

Работу нужно сделать до 01.03.2021

Курсовая работа должна быть отредактирована в соответствии с требованиями ГОСТ и приложенным файлом.