Дипломная работа по Экологическому праву

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Тема: "Правовое регулирование обращения с

отходами производства и потребления".

-минимальный объем - 60 страниц

-процент оригинальности - 60 (Антиплагиат.ру-платная версия)

-срок сдачи - желательно до 15 февраля

Желательно, конечно, повысить объем и оригинальность работы

3 года назад
guest_1610713388042
3 года в сервисе
Был
3 года назад