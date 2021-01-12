Срочно. Повышение уникальности текста( курсовая)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки177 просмотров
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Есть текст курсовой работы( 30стр)

Требуется повысить уникальность до 65-70 или выше

Текст проходил проверку в вузовском антиплагиате, работа была скопирована путем перевода с иностранных источников, показал 10%

Уменьшать количество страниц нельзя, немного увеличить можно

Оплата договорная, чем быстрее тем лучше

3 года назад
WolfM
Вадим 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад