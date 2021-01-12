Необходимо выполнить кейс-задание для оценки практических навыков к теме: «Проблемы научного метода». Все пояснения и пример выполнения находятся в файле. Проверка на антиплагиат не требуется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Необходимо написать отчет по практике в Следственном отделе по городу Касли Челябинской области. Сроки практики уже прошли. Но надо сдать (долг). Сроки 1.12-27.12 2020 г. Чем быстрее, тем лучше. Все документы приложены. Если будут вопросы, то пишите. Стоимость работы - 5000 рублей за все. Оплата на карту Сбера или другого банка по итогам проверки отчета в учебном заведении.
- Похожие заказы
- $15Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Нужно написать курсовую работу по программированию примерно на 20 листов, на украинском языке. Вот тема: Проектування та реалізація прикладної програми з графічним інтерфейсом “Успішність студентів”. Нужна теоретическая часть и практичесткая, то есть сама программа на C#.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать образовательный курс по Vue.js или React, которые включали бы в себя: 1. Теоретический материал каждой темы 2. Практические занятия каждой теме 3. Домашнее задание по каждой теме 4. Курсовая работа по всему курсу В учебном курсе должно быть от ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $45
Нужно написать курсовую работу по программированию примерно на 20 листов, на украинском языке. Вот тема: Проектування та реалізація прикладної програми з графічним інтерфейсом “Успішність студентів”. Нужна теоретическая часть и практичесткая, то есть сама программа на C#.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить курсовую на тему «Монархия как форма правления»Юриспруденция .Сроки до 28 января.Проверка на плагиат .Рефераты, Курсовые и Дипломы20 заявокЗакрыт3 года назад
Сделать лабораторные работы 1 и 2 по моделированию систем. В каждой лаб. работе (лаб1 и лаб2) сделать 3 вариантРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт3 года назад
Курсовая работа по информационным технологиям. Включает в себя несколько интеллект-карт в программе x-mind.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется написать к диплому параграф на тему: "Проблемы аудиторской деятельности и пути их решения" с использованием судебной практики.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт3 года назад
"Ефективність використання основних засобів підприємства та шляхи її підвищення ". Зробити на українській мові.Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
написать курсовую,10$,5 днейРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен3 года назад