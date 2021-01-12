Курсовая работа по "инженерной подготовки территорий"

$68
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки246 просмотров
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Мне необходимо сделать курсовую работу по "инженерной подготовки территорий", есть папка пример с выполненной работой, а также есть папка с зданием с 3 фото, выбрать одно и сделать по примеру и все до 01.02.2021. Проверка на антиплагиат будет, объём как в примере, оформление по ГОСТу

3 года назад
guest_16107100693021
3 года в сервисе
Был
3 года назад