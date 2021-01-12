Отчет по практике

$68
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки717 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Необходимо написать отчет по практике в Следственном отделе по городу Касли Челябинской области. Сроки практики уже прошли. Но надо сдать (долг). Сроки 1.12-27.12 2020 г. Чем быстрее, тем лучше. Все документы приложены. Если будут вопросы, то пишите. Стоимость работы - 5000 рублей за все. Оплата на карту Сбера или другого банка по итогам проверки отчета в учебном заведении.

3 года назад
sumarokovaangela
41 годРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
pawlovych
44 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$70
5 дней