Реферат по организации труда

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки508 просмотров
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Тема - Роль организации нормирования труда в эффективном использовании рабочего времени.

Необходимо раскрыть данную тему.

Требуется введение, основная часть, заключение. Объем - 10-15 страниц. Уникальность не требуется. Базовое оформление - 20 мм поля, Times New Roman 14, выравнивание по ширине.

3 года назад
guest_16110869117773
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
S1smiley3d1
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$10
2 дня