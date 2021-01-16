Написать реферат по предмету "Обеспечение продовольственной безопаснос

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок382 просмотра
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Добрый день.

Предмет - Обеспечение продовольственной безопасности региона

Тема - Причины упадка сельского хозяйства и деревни (на примере конкретного региона РФ).

Выполнить нужно исходя из положения по подготовке реферата и методических рекомендаций (во вложении).

Объем реферата - 15-20 страниц без учета приложений

Антиплагиат - уникальность (не менее 70%)

Крайний срок сдачи - 28.01.

Предлагайте стоимость.

Спасибо.

3 года назад
olga_dyakonova
Ольг 
25 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад