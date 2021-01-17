Выполнить образец документа.

Смоделируйте организацию. Разработайте для нее общий бланк с угловым и продольным расположением реквизитов. Используя бланки, составьте и оформите три вида

распорядительных документов для смоделированной организации.

Сделать документ в ворде по всем правилам, до 27 числа.