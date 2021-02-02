Курсова робота по сучасній лінгвістиці (англійська )

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Тема : Мовні засоби відтворення концепту "ДОБРО" як підсистеми мовної дійсності у творі Eleanor H. Porter «Pollyanna».

Обсяг 40 ст.

40 джерел

На українській мові з прикладами на англійській.

3 года назад
Mariln
Мария 
40 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
MariaV
Мария 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад
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