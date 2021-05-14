Эссе по история отечественного кино.

Курсовая работа должна состоятьиз пояснительной записки и графической части.Расчетная часть:1. Произвести расчет и выбор двигателей для механизма подъема и передвижения.2. Для двигателя механизмаподъема рассчитать графическим методом пусковой реостат.3. Выбрать по каталогу ящикисопротивлений и скомпоновать их.Графическая часть:1. ...
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Приветствую.
Необходимо ответить письменно в форме эссе на 5 вопросов по одному периоду развития отечественного кино (на выбор исполнителя даётся 7 периодов, выбрать нужно будет только один, все периоды в прекрепленном файле). Вопросы требуют развернутого ответа. Можно пользоваться чужими работами из интернета, но оригинальность готовой работы от 70%.
Количество страниц в среднем 5-7. Фильмы (название фильмов) отображаются в каждой теме.
Вопросы:
1) Дать развернутое представление об эпохе, историческом периоде, который Вы выбрали.
2) Выделить ведущих режиссеров этой эпохи. Обозначить предпосылки (причины), повлиявшие на их профессиональное становление.
3) Проанализировать 2-3 знаковых фильма этого периода (можно отобрать фильмы одного режиссера, можно нескольких). Необходимо сделать акценты на главных содержательных элементах фильма, подтвердить их примерами из фильма.
4) Отметить стилистические особенности режиссера (или режиссеров).
5) Сделать выводы. Отметить влияние выбранных фильмов на дальнейшее развитие киноискусства.
Количество страниц в среднем 5-7. Фильмы (название фильмов) отображаются в каждой теме.
Перед выполнением работы предоставлю: пример на который стоит ориентироваться при выполнение работы, 7 периодов отечественно на выбор исполнителя, список фильмов и режиссеров по выбранному периоду, некоторые доп материалы по периоду.
Предлагаю цену за работу в 10 долларов, но выслушаю и ваши предложения. Оплата безопасной сделкой weblancer, комиссия с меня.
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