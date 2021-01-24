Эссе по "истории отечественного кино"

Написати реферат на 10 сторінок А4. На тему: . Опішить та проаналізуйтеефективність засобу маркетингових комунікацій «реклама у місці продажу» в мережі гіпермаркетів «Ашан».
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую. Необходимо ответить письменно в форме эссе на 5 вопросов. Вопросы требуют развернутого ответа.
Вопросы на которые нужно будет дать ответы в виде эссе:
1) Дать развернутое представление об эпохе, историческом периоде, который Вы выбрали.
2) Выделить ведущих режиссеров этой эпохи. Обозначить предпосылки (причины), повлиявшие на их профессиональное становление.
3) Проанализировать 2-3 знаковых фильма этого периода (можно отобрать фильмы одного режиссера, можно нескольких). Необходимо сделать акценты на главных содержательных элементах фильма, подтвердить их примерами из фильма.
4) Отметить стилистические особенности режиссера (или режиссеров).
5) Сделать выводы. Отметить влияние выбранных фильмов на дальнейшее развитие киноискусства.
6) Письменный ответ должен содержать собственное мнение. Готовые чужие рефераты засчитываться не будут! Количество страниц в среднем 5-7 (14 new roman). Фильмы (название фильмов) отображаются в каждой теме.
Предоставлю на выбор исполнителя 7 разных периодов советского кино. Выбрать и проанализировать, нужно будет только один период. Так же будут предоставлен пример уже готового эссе на который нужно будет ориентироваться, списки фильмов и некоторые материалы по выбранному природу. Можно пользоваться чужими похожими работами из интернета, но оригинальность должна быть 60%.
Цену предлагаю 10 долларов, исходя из вышеперечисленного, но выслушаю и ваши предложения.
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