Рефеат

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Написати реферат на 10 сторінок А4. 

На тему: . Опішить та проаналізуйтеефективність засобу маркетингових комунікацій «реклама у місці продажу» в

мережі гіпермаркетів «Ашан».

3 года назад
guest_16115141670194
3 года в сервисе
Был
3 года назад