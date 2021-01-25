Курсовая работа по электротехнике

Курсовая работа должна состоятьиз пояснительной записки и графической части.Расчетная часть:1. Произвести расчет и выбор двигателей для механизма подъема и передвижения.2. Для двигателя механизмаподъема рассчитать графическим методом пусковой реостат.3. Выбрать по каталогу ящикисопротивлений и скомпоновать их.Графическая часть:1. Разработатьпринципиальную электрическую схему управления электродвигателем кранового

механизма, используя для этого командоконтроллер и различную релейно-

контакторную аппаратуру.2. В схеме должны быть предусмотрены:- реверс;- максимальная и минимальная защита;- нулевая блокировка;- конечные выключатели;- аппараты управления механическими тормозами. В прикрепленном файле методичка