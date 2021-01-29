Требуется подготовить дипломную работу по ПГС Тема:Конструирование стального каркаса зданий транспортной инфраструктуры Объем 100 стр. ПЗ + чертежи. Выполнение по главам Первоначально нужно разработать задание на согласование (с указанием плана и названий чертежей)Ориентировка по главам(примерная): Глава 1 -актуальность ...
Компании Решение 5+ требуются тьюторы (авторы студенческих работ)
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Описание работодателя: компании Решение 5+ требуются тьюторы (авторы студенческих работ). Много заказов на выполнение работ, консультирование, репетиторство.
Требования: доскональное знание своих дисциплин, ответственное отношение к выполнению заказов.
Обязанности: выполнение заказов, консультирование.
Условия: удаленная работа, сроки и цены устанавливаются исполнителем
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