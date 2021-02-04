Проект колледжа

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка344 просмотра
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Нужно сделать строго по инструкции в документе.Тема проэкта моя профессия за рубежом и в РФ. Профессия Менеджмент и маркетинг.

3 года назад
guest_16121827457712
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ilyabarnachuck
Илья 
25 летУкраина
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$10
2 дня
Очень быстро и качественно. Видно что человек влаживает душу в вашу роботу, рекомендую !
Все отлично, надёжный заказчик