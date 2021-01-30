Сочинение по русскому языку в формате ЕГЭ

Приветствую. Необходимо ответить письменно в форме эссе на 5 вопросов по одному периоду развития отечественного кино (на выбор исполнителя даётся 7 периодов, выбрать нужно будет только один, все периоды в прекрепленном файле). Вопросы требуют развернутого ответа. Можно пользоваться ...