Нужно исправить синопсис ВКР после правок научного руководителя: работа выглядит как черновик будущей магистерской, что неправильно. Есть проблемы с общей логикой изложения, нужна серьезная редакция текста. Вместе с тем, работа хоть и требует серьезной доработки (как смысловой, теоретической, так и редакторской.

Объем - 20 000 знаков. Срок - неделя.

Тема: Модель развития тьюторских компетенций классного руководителя.