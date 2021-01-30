Исправить синопсис ВКР

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок312 просмотров
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Нужно исправить синопсис ВКР после правок научного руководителя: работа выглядит как черновик будущей магистерской, что неправильно. Есть проблемы с общей логикой изложения, нужна серьезная редакция текста. Вместе с тем, работа хоть и требует серьезной доработки (как смысловой, теоретической, так и редакторской.

Объем - 20 000 знаков. Срок - неделя.

Тема: Модель развития тьюторских компетенций классного руководителя.

3 года назад
guest_15918017001372
4 года в сервисе
Был
3 года назад