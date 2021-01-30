Дослідження

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок352 просмотра
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Функціонально-комунікативні особливості сторітелінгу в різних медійних жанрах»( рекл.пост , блоги)

на прикладі української мови, як курсова

40 стр

3 года назад
Yuliyaa_K
Юлия 
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад