Курсовая робота по Политологии(украинська мова

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Тема:

Порівняння особливостей функціонування «правих» політичних партій у світі»

Методические рекомендации присутствуют.Объём работы~35 страниц

3 года назад
MikeMorozow
Георгий 
32 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад