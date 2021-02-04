Обобщить данные о руководящих должностях в сфере строительства

$67
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки365 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Заполнить таблицу:

1. Изучить открытые зарубежные и российские источники (сайты по поиску работы, страницы колледжей и т.д.);

2. Проанализировать обязанности и требования к специалистам, занимающим должность: супер-интендант, супервайзер, сайд-менеджер, форман;

3. Данные сформировать в созданный нами шаблон в excel.

Более подробную информацию о задании сообщим в пятницу в skype.

 

Срок выполнения - 4 дня.

При отклике на задание прикрепите сопроводительное письмо. Нам будет интересно:

1. Какой у вас опыт выполнения аналогичных заданий;

2. Почему вы хотите выполнить именно наше задание.

3 года назад
N_P_Frontline
Наталия 
28 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад