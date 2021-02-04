Обобщить данные о руководящих должностях в сфере строительства

Заполнить таблицу:

1. Изучить открытые зарубежные и российские источники (сайты по поиску работы, страницы колледжей и т.д.);

2. Проанализировать обязанности и требования к специалистам, занимающим должность: супер-интендант, супервайзер, сайд-менеджер, форман;

3. Данные сформировать в созданный нами шаблон в excel.

Более подробную информацию о задании сообщим в пятницу в skype.

Срок выполнения - 4 дня.

При отклике на задание прикрепите сопроводительное письмо. Нам будет интересно:

1. Какой у вас опыт выполнения аналогичных заданий;

2. Почему вы хотите выполнить именно наше задание.