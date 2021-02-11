Написать реферат по ТГП

Доброго времени суток! Мне нужна помощь в том, чтобы переписать своими словами 10 страниц текста (2282 слова, 18606 символов) по истории (довольно непростого, на мой взгляд). Нужно повысить оригинальность на сайте antiplagiat.ru с 7% до ...