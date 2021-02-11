Написать реферат по ТГП

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Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт25 заявок531 просмотр
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Ответить на вопросы в виде реферата по тз в прикрепленном файле

1. Механизм государства: понятие, принципы, система.

2. Действия нормативных актов во времени и в пространстве

3 года назад
guest_16130618359955
3 года в сервисе
Был
3 года назад