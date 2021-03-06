Курсовая

$35
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен9 заявок708 просмотров
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Тема курсовой:

Инновационные подходы в методике преподавания декоративно-прикладного творчества младшим школьникам.

Написать нужно просто и быстро (за недельку+-). Главное что бы приняли.

Могу выслать пример работы по смежной теме и методички.

Денег мало, но, рассмотрю любые предложения.

3 года назад
FarWarIon
Михаил 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
irkadremuk
Ирина 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад
$30
5 дней
Всё прекрасно!
Спасибо за сотрудничество!!