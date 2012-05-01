Дизайнер с 7-летним опытом.
Делаю дизайн сайтов, разрабатываю пользовательские интерфейсы.
Начинал как графический дизайнер: логотипы, фирменные стили, верстка.
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$14
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $1000
от 14 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
1 отзыв
от $1000
от 7 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $700
от 5 дней
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $1000
от 14 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $700
от 7 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $500
от 5 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $250
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $2500
от 20 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга