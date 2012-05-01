FOM

Олег FOM

 
39 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Дизайнер с 7-летним опытом.

Делаю дизайн сайтов, разрабатываю пользовательские интерфейсы.

Начинал как графический дизайнер: логотипы, фирменные стили, верстка.

Дизайн сайта
Отзывы заказчиков
AndgeySoroka
77 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Повысить конверсию сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
iamevgeniy
Евгений 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$14
10 баллов
12 лет назад
Улучшить дизайн сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
aressto
Роман 
39 летМалайзия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$200
10 баллов
16 лет назад
Логотип, визитка, бланк
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $1000
от 14 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
1 отзыв
от $1000
от 7 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $700
от 5 дней
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $1000
от 14 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $700
от 7 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $500
от 5 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $250
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $2500
от 20 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
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