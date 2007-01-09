Образование: высшее

Учебное заведение, специальность:

2002-2005гг. Киевский государственный институт декоративно-прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука

Факультет: Дизайн. Специальность: дизайнер-график.

1999-2002гг. Киевский художественно-промышленный техникум

Факультет: Дизайн. Специальность: дизайнер-график.

Опыт работы: 3 года

Профессиональные навыки:

Знание программ: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw, QuarkXPress. Допечатная подготовка.

Разработка оригинал-макетов: логотип, фирменный стиль, календари разных конфигураций, буклеты, плакаты, многостраничные брошюры и прочее.