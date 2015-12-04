Предлагаю широкий спектр услуг в разработке от креативной визитки до годового отчета компании, от таблички на входную дверь до интерьера! По специальности я архитектор, имею художественное образование и многолетний опыт работы в сфере рекламы. Занимаюсь разработкой дизайна рекламных и архитектурных проектов. Берусь за нестандартные проекты.
Нацелена на длительное сотрудничество и высокий результат.
С удовольствием разработаю для Вас:
- Дизайн фирменного стиля и его отдельных элементов.
- Дизайн наружной рекламы.
- Дизайна полиграфической, сувенирной и наградной продукции.
- Дизайн сайтов и отдельных web элементов.
- Оформлю группу Вконтакте.
- Работаю с фотографиями (базовая ретушь, обтравка, фотомонтаж, реставрация старых фото, раскрашивание черно-белых фото).
- Дизайн этикеток, ролевой упаковки, допечатная подготовка к флексопечати.
- Дизайн интерьеров и проектирование архитектурных объектов (визуализация проекта, комплект сопутствующих чертежей, создание панорамы в 3ds Max для осмотра пространства вокруг себя и видеоролик для виртуальной прогулки по будущему помещению).
Способ оплаты:
1) Банковский перевод на карту (Сбербанк);
2) Яндекс. Деньги;
3) QIWI Кошелек.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: КОМИССИЯ ЗА ПЕРЕВОД ДЕНЕГ В СТОИМОСТЬ ДИЗАЙНА НЕ ВХОДИТ И ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!
Портфолио
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