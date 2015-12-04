Качественное исполнение в срок, индивидуальный подход!

Предлагаю широкий спектр услуг в разработке от креативной визитки до годового отчета компании, от таблички на входную дверь до интерьера! По специальности я архитектор, имею художественное образование и многолетний опыт работы в сфере рекламы. Занимаюсь разработкой дизайна рекламных и архитектурных проектов. Берусь за нестандартные проекты.

Нацелена на длительное сотрудничество и высокий результат.

С удовольствием разработаю для Вас:

- Дизайн фирменного стиля и его отдельных элементов.

- Дизайн наружной рекламы.

- Дизайна полиграфической, сувенирной и наградной продукции.

- Дизайн сайтов и отдельных web элементов.

- Оформлю группу Вконтакте.

- Работаю с фотографиями (базовая ретушь, обтравка, фотомонтаж, реставрация старых фото, раскрашивание черно-белых фото).

- Дизайн этикеток, ролевой упаковки, допечатная подготовка к флексопечати.

- Дизайн интерьеров и проектирование архитектурных объектов (визуализация проекта, комплект сопутствующих чертежей, создание панорамы в 3ds Max для осмотра пространства вокруг себя и видеоролик для виртуальной прогулки по будущему помещению).

Способ оплаты:

1) Банковский перевод на карту (Сбербанк);

2) Яндекс. Деньги;

3) QIWI Кошелек.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: КОМИССИЯ ЗА ПЕРЕВОД ДЕНЕГ В СТОИМОСТЬ ДИЗАЙНА НЕ ВХОДИТ И ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!