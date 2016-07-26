FXProject-w

Выходцев FXProject-w

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Портфолио: fixp.ru/pg/

  • Кейс ЯД и GA. Тематика "Аренда спецтехникки"

    Ищем специалиста с успешным кейсом по теме "Аренда спецтехники". Показываете результаты – работаем. Не разовая оплата – постоянное сотрудничество пока успешно ведете кампанию для нас.  Если ...

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсинг в церебро

    $4

    Привет! Нужен список ретаргетинга. Аудитория: г. Самара. Возраст 20-50 лет, "люди которым срочно нужно похудеть" Есть подготовленный список описания аудиторий для удобства сбора ЦА.  Описано "кто нужен" "что она любит" "чем увлекается". ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад