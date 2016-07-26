FXProject-w

Ищем специалиста с успешным кейсом по теме "Аренда спецтехники". Показываете результаты – работаем. Не разовая оплата – постоянное сотрудничество пока успешно ведете кампанию для нас. Если ...
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Закрыт
9 лет назад
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Ищем специалиста с успешным кейсом по теме "Аренда спецтехники". Показываете результаты – работаем. Не разовая оплата – постоянное сотрудничество пока успешно ведете кампанию для нас. Если ...
Привет! Нужен список ретаргетинга. Аудитория: г. Самара. Возраст 20-50 лет, "люди которым срочно нужно похудеть" Есть подготовленный список описания аудиторий для удобства сбора ЦА. Описано "кто нужен" "что она любит" "чем увлекается". ...
Что от вас нужно: 1) ава + баннер. Сложного Дизайна не нужно, так как нужно красиво воткнуть большой текст в баннер и небольшой текст в аву и чтоб было в одном стиле. Можно использовать ...