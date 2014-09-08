Перевод текстов. Рерайт. Исполнительность, пунктуальность, ответственность.
Добро пожаловать!
Предлагаю услуги перевода текстов с\на немецкий, английский, русский и украинский языки по выгодным ценам. Постоянным клиентам предлагаю скидки.
Имею опыт перевода текстов, опыт работы непосредственно в бюро переводов. В портфолио Вы можете посмотреть примеры нескольких моих работ.
Также предлагаю услуги копирайтинга и рерайтинга (высокий уровень уникальности, работа с ключами, богатый опыт работы с текстами различной тематики - от кондиционеров до моды, от юридических текстов до туризма).
Личные качества: исполнительность, пунктуальность, ответственность, внимание к мелочам и усидчивость, что положительно сказывается на качестве выполненной работы.
Жду Ваших обращений.
Контакты:
e-mail: [email protected]
skype: fa1con2
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
9 лет назад
Оперативно и добротно. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Хороший, добросовестный заказчик. Задача поставлена чётко и понятно. Сергей - приятный и контактный человек. Была небольшая задержка с оплатой, но она вызвана объективными причинами. Всё хорошо, сотрудничеством доволен, рекомендую.
$5
10 баллов
9 лет назад
Ответственный, вежливый и грамотный копирайтер, всем рекомендую.
Ответный отзыв
Василий - ответственный и вежливый работодатель. Чётко поставил задачу, оплатил труд вовремя. Всем рекомендую к сотрудничеству.
$2
10 баллов
9 лет назад
Понравилось работать с Андреем. Сказал, что все будет в лучшем виде к вечеру — прислал все в лучшем виде к вечеру. Все четко и по делу.
Ответный отзыв
Очень приятный, контактный и добросовестный человек! Хороший работодатель, оплата своевременная. Очень доволен нашим сотрудничеством, и надеюсь на дальнейшую совместную работу! Настоятельно рекомендую к сотрудничеству.
Переводы
1 отзыв
от $2
от 1 дня
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