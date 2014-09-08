Fa1c0n

Слепцов Андрей Fa1c0n

 
30 летУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Перевод текстов. Рерайт. Исполнительность, пунктуальность, ответственность.

Добро пожаловать!

Предлагаю услуги перевода текстов с\на немецкий, английский, русский и украинский языки по выгодным ценам. Постоянным клиентам предлагаю скидки.

Имею опыт перевода текстов, опыт работы непосредственно в бюро переводов. В портфолио Вы можете посмотреть примеры нескольких моих работ.

Также предлагаю услуги копирайтинга и рерайтинга (высокий уровень уникальности, работа с ключами, богатый опыт работы с текстами различной тематики - от кондиционеров до моды, от юридических текстов до туризма).

Личные качества: исполнительность, пунктуальность, ответственность, внимание к мелочам и усидчивость, что положительно сказывается на качестве выполненной работы.

Жду Ваших обращений.

Контакты:

e-mail: [email protected]

skype: fa1con2

Отзывы заказчиков
Cerhio
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Рерайт сейчас. Юридическая тематика
Оперативно и добротно. Сотрудничеством доволен.
Хороший, добросовестный заказчик. Задача поставлена чётко и понятно. Сергей - приятный и контактный человек. Была небольшая задержка с оплатой, но она вызвана объективными причинами. Всё хорошо, сотрудничеством доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Написать 2 статьи
Ответственный, вежливый и грамотный копирайтер, всем рекомендую.
Василий - ответственный и вежливый работодатель. Чётко поставил задачу, оплатил труд вовремя. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
CrazyMacho
Антон 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Перевод нескольких IT статей с английского
Понравилось работать с Андреем. Сказал, что все будет в лучшем виде к вечеру — прислал все в лучшем виде к вечеру. Все четко и по делу.
Очень приятный, контактный и добросовестный человек! Хороший работодатель, оплата своевременная. Очень доволен нашим сотрудничеством, и надеюсь на дальнейшую совместную работу! Настоятельно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
от $2
от 1 дня
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