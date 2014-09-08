Перевод текстов. Рерайт. Исполнительность, пунктуальность, ответственность.

Добро пожаловать!

Предлагаю услуги перевода текстов с\на немецкий, английский, русский и украинский языки по выгодным ценам. Постоянным клиентам предлагаю скидки.

Имею опыт перевода текстов, опыт работы непосредственно в бюро переводов. В портфолио Вы можете посмотреть примеры нескольких моих работ.

Также предлагаю услуги копирайтинга и рерайтинга (высокий уровень уникальности, работа с ключами, богатый опыт работы с текстами различной тематики - от кондиционеров до моды, от юридических текстов до туризма).

Личные качества: исполнительность, пунктуальность, ответственность, внимание к мелочам и усидчивость, что положительно сказывается на качестве выполненной работы.

Жду Ваших обращений.

Контакты:

e-mail: [email protected]

skype: fa1con2