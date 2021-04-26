Fanzholler

Митрий Fanzholler

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

net_bratoybiistv
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Переделать сайт для натяжных потолков
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
esse50
Игорь 
29 лет
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
$20
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!