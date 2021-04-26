Требуется оптимизация скорости загрузки сайта на WordPress для мобильных устройств, с целью повышения оценки в Google PageSpeed Insights до 85–90. Ищем исполнителя с опытом оптимизации WordPress-сайтов, пониманием рекомендаций Google и навыками работы с плагинами производительности.
- $15Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 дней назад
- $150
Требуется разработать сайт для салона красоты на CMS WordPress. Необходим дизайн нескольких страниц, включая главную, услуги и блоги. Сайт должен быть мультиязычным, адаптивным и включать SEO плагин. На странице контактов необходима карта и форма обратной связи. Обеспечить высокую скорость загрузки и стандартное формирование меню.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $15
Необходимо выполнить изменения на сайте: обновить форму обратной связи, добавить значок Instagram и интегрировать Google отзывы. Также требуется изменить вид мобильной версии сайта. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом всех требований.HTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад
- $20
Добрый день! Нужно подправить сайт наполнить картинками 3 страницы и красиво оформить текст который на сайте. Короче сделать сайт кликабельный. Бюджет не большой. https://stiralki-shop.com.ua/Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад