esse50

Игорь esse50

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
15 часов назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Ускорить загрузку сайта на WordPress для мобильных устройств

    $15

    Требуется оптимизация скорости загрузки сайта на WordPress для мобильных устройств, с целью повышения оценки в Google PageSpeed Insights до 85–90. Ищем исполнителя с опытом оптимизации WordPress-сайтов, пониманием рекомендаций Google и навыками работы с плагинами производительности.

    Оптимизация кодаWordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 дней назад

  • Для салона красоты необходимо разработать сайт на CMS WordPress.

    $150

    Требуется разработать сайт для салона красоты на CMS WordPress. Необходим дизайн нескольких страниц, включая главную, услуги и блоги. Сайт должен быть мультиязычным, адаптивным и включать SEO плагин. На странице контактов необходима карта и форма обратной связи. Обеспечить высокую скорость загрузки и стандартное формирование меню.

    Дизайн сайтовСоздание сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Верстка сайта

    $15

    Необходимо выполнить изменения на сайте: обновить форму обратной связи, добавить значок Instagram и интегрировать Google отзывы. Также требуется изменить вид мобильной версии сайта. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом всех требований.

    Доработка сайтов
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Дизайн сайта

    $20

    Добрый день! Нужно подправить сайт наполнить картинками 3 страницы и красиво оформить текст который на сайте. Короче сделать сайт кликабельный. Бюджет не большой. https://stiralki-shop.com.ua/

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

Alexey14122005
19 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
$15
10 баллов
год назад
Верстка сайта
Доработка сайтов
Суперприятный заказчик, все задачи даны четко, комуницировать очень легко и комфортно, однозначно всем рекомендую!
Впервые обратилась к Алексею и очень довольный качеством и подходом к работе. Были не только услышаны все мои пожелания по дизайну сайта, но предлагал новые и интересные решения. Рекомендую.
Ответный отзыв
Fanzholler
Митрий 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта
Отличный клиент и приятный человек, хорошее ТЗ, оплата достойная. Всем рекомендую сотрудничество с данным работодателем.
Огромное спасибо. Всем рекомендую. Все сделано правильно, учтены все мои пожелания.
Ответный отзыв