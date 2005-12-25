Требуются визуализаторы для создания игровых локаций города. Отобраны будут только один или два человека, не больше Для создания игровых локаций города были сделаны около сорока моделей зданий которые расформированы по районам и локациям. Нужно сделать около ...
- 3D-графиканет заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Есть эскизы зданий. Или один вид и план или 2-3 вида, по ним надо делать модели. Повторять точка в точку не требуется, но соответствие должно быть не менее 80%. Полигональность - высокая, для последующей весьма ...3D-графика11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $5000
Смысл работы в создании эскизов домов для города в стиле технофэнтези или просто фэнтези. Никаких правда тролей и хоббитов в том мире не живет - только люди. Но времена там такие что сумасшедший изобретатель на ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $5000
В крупный игровой проект требуются специалисты в области 3д-графики для удаленной работы. Основный задачи: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИГРОВОГО ПРОЕКТА Создание моделей и текстур обектов для использования в иллюстрациях игрового проекта. Требуются высокополигональные модели с полным текстурированием высокого разрешения. ...3D-графика5 заявокЗакрыт18 лет назад