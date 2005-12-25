FarStar

Digital FarArt FarStar

 
47 летРоссия
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Визуализаторы для создания игровых локаций города

    Требуются визуализаторы для создания игровых локаций города. Отобраны будут только один или два человека, не больше Для создания игровых локаций города были сделаны около сорока моделей зданий которые расформированы по районам и локациям. Нужно сделать около ...

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно моделить дома по эскизам

    $2500

    Есть эскизы зданий. Или один вид и план или 2-3 вида, по ним надо делать модели. Повторять точка в точку не требуется, но соответствие должно быть не менее 80%. Полигональность - высокая, для последующей весьма ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно очень много эскизов домов.

    $5000

    Смысл работы в создании эскизов домов для города в стиле технофэнтези или просто фэнтези. Никаких правда тролей и хоббитов в том мире не живет - только люди. Но времена там такие что сумасшедший изобретатель на ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуються 3д-художники

    $5000

    В крупный игровой проект требуются специалисты в области 3д-графики для удаленной работы. Основный задачи: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИГРОВОГО ПРОЕКТА Создание моделей и текстур обектов для использования в иллюстрациях игрового проекта. Требуются высокополигональные модели с полным текстурированием высокого разрешения. ...

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад