Farsyeva

Эндже Farsyeva

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Квалифицированный дизайнер

Художник 

Фирменный стиль 

Лого

Иллюстрации

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$6
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  • Подправить готовый 3D-файл

    $50

    Требуется внести изменения в готовый 3D-файл: добавить флажки и баннер, поменять знак, а также немного подправить территорию. Обеспечить качественную и аккуратную корректировку.

    3D-графика22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D Выдавленный простой знак, типа рекламная конструкция

    $6

    Требуется разработать 3D-выдавленный знак в виде рекламной конструкции. Основное внимание уделить графическому дизайну и созданию визуально привлекательного элемента для рекламы.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Кованые изделия

    $12

    Требуется создать 3D-модели кованых изделий, включая забор, беседку, скамейку, фонарь и урну. Модели должны быть детализированными и готовыми для дальнейшего использования.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Входная группа

    Требуется создать 3D-визуализацию входной группы. Уровень детализации не должен быть чрезмерным, но работа должна быть выполнена аккуратно и профессионально. Задача подходит для студентов и начинающих специалистов в области 3D-графики.

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

limboid
33 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
3 года назад
3D Выдавленный простой знак, типа рекламная конструкция
Приятный клиент)
Рекомендую Григория! Всё понял и быстро сделал, даже раньше, чем я думала, поправки тоже быстро вносил и без лишних вопросов 👍🏻
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EgorKHV
Егор 
22 года
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$12
10 баллов
3 года назад
Кованые изделия
Хорошая заказчица, всегда на связи, задачу ставит точно и понятно. Рекомендую!
Не пожалела, что исполнителем выбрала именно Егора. Всё без лишних вопросов, по сроку и качественно. Полностью смог понять задуманный мной дизайн-проект, получилось так, как я именно и представляла, рекомендую 👍🏻
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