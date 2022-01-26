Требуется внести изменения в готовый 3D-файл: добавить флажки и баннер, поменять знак, а также немного подправить территорию. Обеспечить качественную и аккуратную корректировку.
Квалифицированный дизайнер
Художник
Фирменный стиль
Лого
Иллюстрации
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Я против войны в Украине!
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$6
выплачено фрилансерам
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- $503D-графика22 заявкиЗакрыт3 года назад
- $6
Требуется разработать 3D-выдавленный знак в виде рекламной конструкции. Основное внимание уделить графическому дизайну и созданию визуально привлекательного элемента для рекламы.3D-графика1 исполнительЗавершен3 года назад
- $12
Требуется создать 3D-модели кованых изделий, включая забор, беседку, скамейку, фонарь и урну. Модели должны быть детализированными и готовыми для дальнейшего использования.3D-графика1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется создать 3D-визуализацию входной группы. Уровень детализации не должен быть чрезмерным, но работа должна быть выполнена аккуратно и профессионально. Задача подходит для студентов и начинающих специалистов в области 3D-графики.3D-графика16 заявокЗакрыт3 года назад
Отзывы фрилансеров
$6
10 баллов
3 года назад
Приятный клиент)
Ответный отзыв
Рекомендую Григория! Всё понял и быстро сделал, даже раньше, чем я думала, поправки тоже быстро вносил и без лишних вопросов 👍🏻
$12
10 баллов
3 года назад
Хорошая заказчица, всегда на связи, задачу ставит точно и понятно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Не пожалела, что исполнителем выбрала именно Егора. Всё без лишних вопросов, по сроку и качественно. Полностью смог понять задуманный мной дизайн-проект, получилось так, как я именно и представляла, рекомендую 👍🏻