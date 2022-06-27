Добрый день, уважаемые фрилансеры. Ищу 1 человека для наполнения украинской доски OLX, в один акаунт 50 объявлений заданными товарными позициями . Что требуется: я отправляю вам список товаров для размещения, 4 сайта с товарами, на сайтах регистрироваться ...
Специализации: Реклама и Маркетинг / Контекстная реклама
Дополнительные специализации: Реклама и Маркетинг / Таргетированная реклама в соцсетях / Администратор соцсетей / Загрузка видео на ютуб / Продвижение видео на ютубе.
Полная настройка рекламной кампании:
Настройка рекламных кампаний Google:
- Получаю необходимые доступы (к рекламным аккаунтам,аналитике, метрике)
- Составляю полный список ключевых слов и минус-слов
- Разбивка ключи на узкие группы (делаю А/Б тестирование объявлений) и подбираю посадочные страницы
- Согласовываем с заказчиком подготовленные материалы
- Загружаю подготовленные кампании в рекламные аккаунты
- Настраиваю ремаркетинг
- Устанавливаю необходимые настройки внутри аккаунта:регионы, бюджеты, языки, время показа и т.д.
- Еще раз проверяю подготовленные кампании
- Сдаю проект.
Сроки и Стоимость:
Сроки и стоимость обсуждаются индивидуально с каждым клиентом при учёте поставленных целей, дедлайнов, ниши и пр.
Ориентировочная стоимость на среднестатистические рекламныекампании:
~200кс – 2000руб.
~500кс – 3500руб.
~1000кс – 6000руб.
Стоимость переноса на Яндекс 50% от стоимости настройкиGoogle Adwords.
Нужно для заказа:
Для выполнения заказа мне будет нужно от вас:
1. Логин и пароль от аккаунт Google AdWords.
2. Ссылка на сайт, который будем рекламировать.
3. Опорные ключевые слова от 2 до 10 штук. (Если не знаете,что это такое, тогда я подскажу)
Тип: Создание,настройка
Увеличиваю число заявок на Ваши товары или услуги через интернет. Максимальная отдача от контекстной рекламы. Опыт более 5 лет, только успешные
проекты. Хотите больших чеков и минимальных затрат? Обращайтесь, я знаю как это
сделать!
Соблюдаю сроки, работаю за приемлемые цены.Реклама без слива бюджета, ведение рекламы — профессионально!
Моё портфолио:
https://drive.google.com/file/d/1SZUtk4-XaTQasaAsYeWh_sWjO5ZLQR2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aVecUMmltu69O51BVLnjWqZbqCBE5SuW/view?usp=sharing
- Наполнение сайтов12 заявокЗакрытгод назад