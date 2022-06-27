Реклама и Маркетинг / Контекстная реклама

Специализации: Реклама и Маркетинг / Контекстная реклама

Дополнительные специализации: Реклама и Маркетинг / Таргетированная реклама в соцсетях / Администратор соцсетей / Загрузка видео на ютуб / Продвижение видео на ютубе.

Полная настройка рекламной кампании:

Настройка рекламных кампаний Google:

- Получаю необходимые доступы (к рекламным аккаунтам,аналитике, метрике)

- Составляю полный список ключевых слов и минус-слов

- Разбивка ключи на узкие группы (делаю А/Б тестирование объявлений) и подбираю посадочные страницы

- Согласовываем с заказчиком подготовленные материалы

- Загружаю подготовленные кампании в рекламные аккаунты

- Настраиваю ремаркетинг

- Устанавливаю необходимые настройки внутри аккаунта:регионы, бюджеты, языки, время показа и т.д.

- Еще раз проверяю подготовленные кампании

- Сдаю проект.

Сроки и Стоимость:

Сроки и стоимость обсуждаются индивидуально с каждым клиентом при учёте поставленных целей, дедлайнов, ниши и пр.

Ориентировочная стоимость на среднестатистические рекламныекампании:

~200кс – 2000руб.

~500кс – 3500руб.

~1000кс – 6000руб.

Стоимость переноса на Яндекс 50% от стоимости настройкиGoogle Adwords.

Нужно для заказа:

Для выполнения заказа мне будет нужно от вас:

1. Логин и пароль от аккаунт Google AdWords.

2. Ссылка на сайт, который будем рекламировать.

3. Опорные ключевые слова от 2 до 10 штук. (Если не знаете,что это такое, тогда я подскажу)

Тип: Создание,настройка

Увеличиваю число заявок на Ваши товары или услуги через интернет. Максимальная отдача от контекстной рекламы. Опыт более 5 лет, только успешные

проекты. Хотите больших чеков и минимальных затрат? Обращайтесь, я знаю как это

сделать!

Соблюдаю сроки, работаю за приемлемые цены.Реклама без слива бюджета, ведение рекламы — профессионально!

Моё портфолио:

https://drive.google.com/file/d/1SZUtk4-XaTQasaAsYeWh_sWjO5ZLQR2s/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aVecUMmltu69O51BVLnjWqZbqCBE5SuW/view?usp=sharing