FashionEmpire

Владислав Сахно FashionEmpire

 
23 годаРоссия/Нижний Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Alexandr_An
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Сделать заставку для youtube канала.
Рекомендую!
Очень рад, что поработал с Александром. Выполненная работа очень порадовала. Рекомендую)
Ответный отзыв
deckdenchik
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Сделать заставку (интро) для youtube канала.
Очень приятный собеседник, точно обозначил задачу, оплатил заказ в срок.
Очень рад, что поработал с Денисом. Выполненная работа очень порадовала. Рекомендую)
Ответный отзыв
DmitrijVysockih
Дмитрий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Cделать шапку для youtube канала
Владислав - очень хороший заказчик. Качественная постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую всем!
Выполненная работа очень порадовала. Дмитрий выполнил работу даже раньше срока! Рекомендую.
Ответный отзыв