FashionEmpire

$4
Заставка уже есть, но там надо кое-что исправить. Все подробности в ЛС.
Видеомонтаж1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Заставка уже есть, но там надо кое-что исправить. Все подробности в ЛС.
Надо сделать заставку (интро) для youtube канала. Она должна быть на 4-5 сек. Музыку вставлять в неё не надо. По цене: 400-500 рублей. Остальные подробности обсудим в ЛС.
Нужно сделать красочную шапку для youtube канала. Подробности обговорим в ЛС.
Надо создать интернет-магазин бытовой техники. Систему управления интернет-магазином можете предложить сами. Дизайн должен быть в светлых томах. Все подробности и описание разделов сайта с определёнными требованиями к проекту, в прилагаемом файле.