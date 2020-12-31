💥 Качественно и недорого - Верстка сайтов, БЭМ, адаптивность. HTML5, CSS3, Bootstrap4, Flexbox, JavaScript, JQuery 💥

Начинающий разработчик вэб-сайтов.

Выполню Ваш заказ за символическую плату. На данном этапе меня мало интересуют финансы, выполню работу для личного портфолио.

Гарантия на верстку. В течение месяца после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

- готова приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Связь:

- Средне-специальное

- Высшие неоконченное ﻿

- Курсы по вэб-программированию ﻿

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком