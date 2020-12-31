FedLes

Леся Фёдорова FedLes

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
&#128165; Качественно и недорого - Верстка сайтов, БЭМ, адаптивность. HTML5, CSS3, Bootstrap4, Flexbox, JavaScript, JQuery &#128165;

Начинающий разработчик вэб-сайтов. 

  • Выполню Ваш заказ за символическую плату. На данном этапе меня мало интересуют финансы, выполню работу для личного портфолио.
  • Гарантия на верстку. В течение месяца после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Ответственность:

готова приступить уже

-  всегда довожу дело до конца

 не беру предоплату*

всегда на связи

Род занятий:

-  Вёрстка кроссбраузерная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

-  Верстаю из PSD, Figma

Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

-  CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии: 

-  HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Связь: 

Образование:

-  Средне-специальное

-  Высшие неоконченное ﻿

-  Курсы по вэб-программированию ﻿

 * окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком