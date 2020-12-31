💥 Качественно и недорого - Верстка сайтов, БЭМ, адаптивность. HTML5, CSS3, Bootstrap4, Flexbox, JavaScript, JQuery 💥
Начинающий разработчик вэб-сайтов.
- Выполню Ваш заказ за символическую плату. На данном этапе меня мало интересуют финансы, выполню работу для личного портфолио.
- Гарантия на верстку. В течение месяца после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
- готова приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @FedLess
- WhatsApp: +99897 141-23-32
- Средне-специальное
- Курсы по вэб-программированию
* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком